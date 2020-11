Glavno nagrado ljubljanskega festivala prejel film Sadeži pozabe Reporter Nagrado vodomec 31. mednarodnega ljubljanskega filmskega festivala (Liffe) je dobil film Sadeži pozabe režiserja Christosa Nikouja, po oceni žirije grenko-sladka zgodba o brisanju in pisanju bolečih osebnih spominov. Vodomca in še nekaj drugih nagrad so p

Sorodno













Oglasi