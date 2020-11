Liffe: Danes zmerjajo Antigono s »čefurko« Dnevnik 31. ljubljanski mednarodni filmski festival je bil tak, kot je letošnje leto: pregnan iz dvoran, zaprt na splet, okrnjen in s tehničnimi težavami pri dostopu do filmov. A če kaj, potem je seveda film primeren za v dnevno sobo. In tam vendarle...

Sorodno













Oglasi