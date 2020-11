Združeni marksisti in SD v neustaven referendum, ki želi ogroziti obrambo države! Ob tem še španovij Politikis Ob tem, ko sta Levica in SD danes začeli zbirati podpise za začetek postopkov za razpis referenduma o vojaških investicijah, so v Morsu tvitnili, da ne kupujejo tankov, pač pa transportna vozila za zaščito vojakov. Premier Janez Janša pa je Levici in SD očital nespoštovanje vladavine prava in ustave. Po mnenju vlade je namreč referendum […]

