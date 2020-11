780 krogov s kolesi za 780 milijonov evrov, ki jih je vlada namenila vojski 24ur.com Petkovi protesti se očitno nadaljujejo. Na Trgu republike so se zbrali kolesarji, ki so posamično delali kroge pred državnim zborom. Skupno so jih naredili 780, toliko, kolikor milijonov evrov je vlada namenila nakupu orožja. Po njihovem mnenju bi morali v državnem zboru ta denar nameniti reševanju zdravstvene in gospodarske krize, ki jo je sprožila pandemija covida-19.

