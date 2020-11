Epidemija je sladkornim bolnikom otežila dostop do preventive in zdravljenja Novice.si Epidemija covid-19 je bolnikom s sladkorno boleznijo otežila tako dostop do preventive kot zdravljenja, so opozorili ob letošnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni. Vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v Sloveniji Aiga Rurane je na nedavni nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni opozorila, da je epidemija povsod po svetu, še posebej pa v manj razvitih državah, prizadela ...

