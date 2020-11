Zdravnika želijo videti v živo Gorenjski glas S sladkorno boleznijo živi po ocenah vsak deseti Slovenec. Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni so prvič pri nas predstavili rezultate raziskave, kako so epidemija covida-19 in z njo povezani ukrepi vplivali na sladkorne bolnike v Sloveniji.

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ana Bucik

Meta Hrovat

Peter Prevc

Anže Lanišek