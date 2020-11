Koronavirus: Slovenke priprave začenjajo brez selektorja, krimovk, Beganovićeve Sportal Danes se bo v Laškem na pripravah za evropsko prvenstvo zbrala ženska rokometna članska reprezentanca oziroma zgolj njen del. Razlog za to so okužbe z novim koronavirusom v ekipi Krima Mercatorja in Podravke Vegete. To pomeni, da bodo Slovenke priprave začele brez selektorja in zajetnega števila igralk.

