Zapletom zaradi koronavirusa ni videti konca: To je nova resničnost Sportal Slovenska ženska rokometna reprezentanca je zaradi omejitev v povezavi s koronavirusom v močno okrnjeni zasedbi začela priprave na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 3. decembra in bo po zapletih in novi odločitvi Evropske rokometne zveze v celoti odigrano na Danskem. Slovenke so zaradi okužb v ekipah Krima in hrvaške Podravke priprave začele brez številnih igralk, na zboru ni bilo niti selektorja Uroša Bregarja in trenerke vratark Branke Jovanović. Reprezentantke tako začasno vodi pomočnik selektorja Salvador Kranjčič.

