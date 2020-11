V živo: Tabor do prve gostujoče točke v sezoni, prvaki v Domžalah Sportal V prvi nedeljski tekmi 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta Aluminij in Tabor remizirala z 0:0. V zadnji tekmi kroga bodo Domžale pravkar gostijo branilce naslova iz Celja. V derbiju kroga je Olimpija v soboto v Fazaneriji ugnala Muro z 1:0. Za vodilnim Mariborom, ki je v gosteh odpravil Bravo (2:1), zaostaja točko. Koper in Gorica sta se v "vročem" primorskem derbiju razšla brez zmagovalca (1:1).

