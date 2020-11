Umrl bošnjaški igralec Mustafa Nadarević Dnevnik Po težkem boju z rakom na pljučih je umrl bošnjaški igralec Mustafa Nadarević, je danes sporočila njegova družina. Star je bil 77 let. Med drugim je igral tudi v filmih Čefurji raus! in Piran-Pirano ter televizijski seriji Nor, zmeden, normalen.

