Umrl je Mustafa Nadarević, svet pa je tako postal še bolj »lud« in »zbunjen« Študent V 78. letu starosti je umrl legendarni igralec Mustafa Nadarević. Žalostno vest sta sporočili njegova hčerka Nada Nadarević in predsednica HDDU, Perica Martinović. Na začetku leta je medijem razkril, da boleha za rakom na pljučih. Pred dnevi so ga iz bolnice odpustili, za bosanski portal 24Sata pa je povedal, da ne gre od doma. Legenda […] Prispevek Umrl je Mustafa Nadarević, svet pa je tako posta ...

Sorodno























Oglasi