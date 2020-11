Trump še naprej izgublja tožbe, Biden z imeni prvih ministrskih kandidatov 24ur.com Trump še naprej izgublja tožbe, med drugim jo je zavrnilo še sodišče v Pensilvaniji, razpada pa tudi njegova odvetniška ekipa. Poleg tega nekdanji predsednik od volitev še ni odgovoril niti na eno novinarsko vprašanje, kar je rekord v tišini, nekateri republikanci pa so končno začeli zahtevati, da prizna poraz in Bidnu omogoči dostop do informacij. Biden sicer namerava v torek objaviti imena prvi...

