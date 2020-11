Michel in von der Leynova v pogovorih z Bidnom za močno EU in močne ZDA Dnevnik Predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta se danes po telefonu ločeno pogovarjala z novoizvoljenim ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. Oba sta mu čestitala za zmago na predsedniških...

Sorodno

















Oglasi