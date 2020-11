Vreme: Zmerno do pretežno oblačno Dnevnik Danes bo sprva predvsem veliko koprenaste oblačnosti, ki se bo čez dan od severa gostila. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Rudolf Maister

Karl Erjavec

Marjan Šarec