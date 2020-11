Krizni načrt ni več zadoščal, a so našli rešitev Gorenjski glas Vladni govorec Jelko Kacin je natančneje predstavil dodano izjemo pri prehajanju meje, direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka Silva Košnjek pa aktualno stanje glede koronavirusa pri njih in ukrepe, ki so jih sprejeli.

Sorodno





















Oglasi