Zaradi incidenta s Krekom znani glasbenik pod drobnogledom policije zurnal24.si Na NIJZ ostro obsodili ravnanje glasbenika Zlatka, ta se je Kreku že opravičil. "Vsako predstavljanje za novinarja, ko nekdo to ni, ocenjujemo za neprimerno, neetično in tudi v škodo novinarskemu poklicu," so zapisali v Društvu novinarjev Slovenije.

Sorodno













































































Oglasi