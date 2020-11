To bo zadnje večje dejanje za Melanio Trump Zadovoljna.si Prva dama Melania Trump je pred Belo hišo sprejela božično drevo, ki ga bodo postavili in okrasili v modri sobi. Za sprejem je nekdanja slovenska manekenka letos izbrala prekrasen karirast plašč modne hiše Balenciaga, visoke škornje v črni barvi in rokavice.

