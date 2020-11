Prva dama Melania Trump še zadnjič v Beli hiši sprejela božično drevo Večer Ameriška prva dama Melania Trump je v Beli hiši v Washingtonu še zadnjič sprejela božično drevo. 5,6 metra visoko jelko so dostavil z vozom, ki sta ga vlekla konja z imeni Winston in Ben, pripeljali pa iz Zahodne Virginije. Kljub pandemiji novega koronavirusa se božična tradicija nadaljuje in Melania bo morala poskrbeti tudi za praznično dekoracijo Bele hiše, preden se bo vanjo januarja prihodnje leto vselil Joe Biden s soprogo Jill.

