(VIDEO) “Jože mi smo pripravljen, požen!” – Tako se z legendarno reklamo za smučišče Krvavec v Janše topnews.si “Jože, požen! Mi smo pripravljen!” Krvavec vas pričakuje – je del legendarne reklame, ki je vabila smučarje na Krvavec in se je starejša generacija verjetno še dobro spominja, saj je tako rekoč zapisana v DNK Slovencev. Z “Jožetom” so seveda nasprotniki koalicije imeli v mislih Jožeta P. Damijana, ekonomista in najverjetnejšega kandidata za mandatarja, če […]

Sorodno





































Oglasi