'Ne bi se čudili, če bi Orbanov zasebni denar končal v projektu drugi tir' 24ur.com Vlada je na odbor DZ za zunanjo politiko vložila pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper. V opoziciji so prepričani, da vlada deluje proti interesom države in njenih prebivalcev, zato so napovedali sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ.

