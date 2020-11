Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB ostro proti sodelovanju Madžarske pri drugem tiru Večer Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB poudarjajo, da želijo ustaviti "norosti, ki se jih gre vlada v povezavi z drugim tirom". Ostro nasprotujejo sodelovanju Madžarske pri projektu in od vlade zahtevajo, naj umakne pobudo za sklenitev sporazuma med državama. Zaprto finančno konstrukcijo je neodgovorno in nepotrebno spet odpirati, izpostavljajo.

