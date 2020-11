Po grozovitem padcu in številnih operacijah Jakobsen objavil prvo fotografijo SiOL.net Nizozemski kolesar Fabio Jakobsen je avgusta grdo padel v ciljnem šprintu Dirke po Poljski, kjer mu je rojak Dylan Groenewegen zaprl pot. Po številnih operacijah obraza so vsi upali, da član ekipe Deceuninck Quick-Step ne bo imel vidnejših posledic. Prvič po številnih posegih je objavil svojo fotografijo. In kaj lepšega je videti, kot to, da je že bil na kolesu.

