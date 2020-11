Cveto Uršič: “Veliko govorimo o smrti, premalo o ozdravelih” Primorske novice “Odzivnost je bila izjemno hitra, zato hvala regijskemu in občinskemu štabu, hvala domačinom v Slavini za vse ure, ki so jih prostovoljno preživeli v stavbi in jo zelo na hitro preuredili,” je po včerajšnjem ogledu rdeče cone v Kulturnem domu Slavina dejal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič.

