Tako v Sloveniji kot svetu odločno proti nasilju nad ženskami in deklicami #video SiOL.net Ob današnjem mednarodnem dnevu so se pozivi h končanju nasilja nad ženskami in deklicami še povečali. Mednarodni dan izkoristimo, da okrepimo prizadevanja in za vedno končajmo to nasilje, je pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Na ministrstvu za pravosodje pa so izpostavili, da je to nasilje huda kršitev človekovih pravic.

Sorodno







































































Oglasi