Pred vročim štajerskim derbijem delitev točk v Sežani #video Sportal Sredin spored 13. kroga Prve Lige Telekom Slovenije se je začel z delitvijo točk v Sežani. Gostje iz Domžal so povedli, Tabor pa je že v prvem polčasu izenačil (1:1). Ob 17. uri bodo branilci naslova Celjani v vročem štajerskem derbiju poskušali končati zmagoviti niz Maribora. Koprčani so po torkovi zmagi nad Bravom (2:1) vsaj do danes skočili na vrh lestvice, Muraši pa so po treh tekmah brez zma...

