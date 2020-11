Iličić do velikega zadetka in zmage na slovitem Anfieldu SiOL.net V 4. krogu lige prvakov je Josip Iličić danes zadel ob pomembni zmagi Atalante na gostovanju pri Liverpoolu (0:2), Jan Oblak je z Atleticom remiziral z moskovskim Lokomotivom (0:0), Inter Samirja Handanovića pa je moral priznati premoč madridskemu Realu (0:2). Že v torek je bil PSG z 1:0 boljši od RB Leipziga Kevina Kampla. Poleg Kampla sta izgubila Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Miha Blažič (Ferencvaroš), ki sta tako že po štirih tekmah izgubila vse možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

Sorodno















































































Oglasi