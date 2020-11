V Nemčiji sproščanje ukrepov proti koronavirusu šele januarja? SiOL.net V Nemčiji bodo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa podaljšali vsaj do 20. decembra, so se danes dogovorili nemška vlada in predsedniki deželnih vlad. Takrat se bodo sicer po državi enotno začele tudi božične počitnice, kar pomeni, da bi se ukrepi dejansko lahko sprostili šele v začetku januarja.

