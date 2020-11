Koronski SOS ali kako do kulturnih vsebin v zdajšnjih razmerah RTV Slovenija Kulturne ustanove so morale ob vnovični razglasitvi epidemije koronavirusne bolezni 19 znova zapreti vrata za obiskovalce, zato svojo ponudbo širijo na splet. Edina izjema so knjižnice, ki pa delujejo pod spremenjenimi pogoji.

Sorodno





















Oglasi