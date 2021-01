Odpravili napako, na voljo je popravljena različica posodobljene aplikacije #OstaniZdrav 24ur.com V petek je začela delovati posodobljena aplikacija #OstaniZdrav, a so na ministrstvu za javno upravo kmalu zaznali napako ene od funkcionalnosti. To so sedaj odpravili – v trgovini Google Play je tako na voljo popravljena različica posodobitve aplikacije, zagotavljajo na ministrstvu.

Sorodno































































































































Oglasi Omenjeni Google

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Goran Dragić

Zdravko Počivalšek