Nazaj v šolo: »Vsi smo jo pogrešali, učenci, starši in učitelji« Dnevnik Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo in kljub odkritemu angleškemu sevu novega koronavirusa so se danes v devetih regijah učenci le vrnili v šole, za zdaj le učenci prvega triletja. Vrata so odprli tudi vrtci, ki so znova začeli sprejemati...

