Učenke in učenci so se vrnili v varno in spodbudno učno okolje Vlada RS Danes je vrata ponovno odprlo 366 šol in 327 vrtcev v devetih statičnih regijah. Na delovno mesto se je vrnilo 12.822 zaposlenih v osnovnih šolah ter 12.844 zaposlenih v vrtcih. V šolske klopi je sedlo 53.306 učenk in učencev prve triade, v vrtce pa se je vrnilo približno 74.630 otrok. Prav tako v teh regijah ponovno potekajo laboratorijske vaje za študentke in študente višjih in visokih šol.

