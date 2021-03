Ovečkin in soigralci pričakujejo Newyorčane, Nashville po peto zaporedno zmago Sportal Šest tekem prinaša nedelja v ligi NHL. Hokejisti Washington Capitals in New York Rangers se bodo udarili še tretjič v zadnjih desetih dneh. Nashville Predators bo poskušal zmagoviti niz podaljšati na število pet, gostoval bo pri četrtem Chicagu. Predatorji so tik za njim.

