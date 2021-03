V helikopterski nesreči na Aljaski umrl lastnik POP TV Lokalec.si V strmoglavljenju helikopterja na Aljaski je v nedeljo umrlo pet ljudi, med njimi tudi češki milijarder Petr Kellner, poroča New York Times. Kellner je lastnik češke investicijske skupine PPF, ki je med drugim lastnica slovenske medijske družbe Pro Plus. Helikopter je strmoglavil v bližini ledenika Knik na Aljaski, kamor se je skupina odpravila na smučarsko ekskurzijo. Vzrok nesr ...

