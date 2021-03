Kellnerja bo na čelu PPF nasledil Ladislav Bartoniček 24ur.com Po smrti češkega milijarderja Petra Kellnerja je investicijska skupina PPF na njegovo mesto imenovala Ladislava Bartonička, enega od delničarjev omenjene skupine. "Posamezna podjetja skupine PPF vodijo ekipe profesionalnih menedžerjev in bodo to pod vodstvom Ladislava Bartonička tudi nadaljevala," so sporočili. Zahvalili so se tudi za vsa prejeta sožalja in spodbudne besede.

