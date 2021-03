Po zmagi nad Hrvati in porazu v Rusiji Slovence na Cipru čaka TEST ZRELOSTI Ekipa Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 18. uri po slovenskem času v Nikoziji igrala proti Cipru v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Izbranci Matjaža Keka so v uvodu premagali Hrvaško, nato pa izgubili v Rusiji, kot pravi Kek, pa je le kontinuiteta osvajanja točk tista, ki te lahko pripelje do SP. Cilj na Cipru je tako jasen.



