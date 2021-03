Zmanjkalo je vseh izgovorov Dnevnik Začetek je bil sanjski. V Stožicah je v velikem slogu padla Hrvaška, svetovna podprvakinja. Slovenski nogometaši so potrebovali natanko deset let, da so na kolena spravili velesilo in dvignili navijače na noge. Reprezentanca je na tako intenzivni...

