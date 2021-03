Čeprav je ključ do izrednih volitev v rokah vladajoče SDS in predsednika vlade Janeza Janše, ki naj bi po nekaterih informacijah ocenjeval, da mu vodenje Sveta Evropske unije ni več takšna prioriteta ali “sveti gral”, zaradi katerega bi na vsak način vztrajal na položaju predsednika vlade, če bi se pokazala niša, ki bi mu omogočila, da ne bi bil kriv za razpad koalicije in bi vseeno prišli do izre ...