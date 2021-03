Trpko spoznanje ob Zorčiču za Janšo, Počivalška in Tonina: nimajo zagotovljenih 46 glasov, volitve s Pozareport.si Sinočnji dramatični finale poskusa vladne koalicije, da razreši - iz koalicije in SMC pobeglega - predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, ki se je končal tako, da Zorčič ostaja predsednik DZ, pomeni hud poraz za Janeza Janšo, Zdravka Počivalška in Mateja Tonina, ter njihovo trpko (mučno) spoznanje, da nimajo vnaprej zagotovljenih 46 poslanskih glasov, kaj šele - 47. Še zlasti ne pri tajnem gla ...

