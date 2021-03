Sprememba: letni obračun lahko oddate do 30. aprila 24ur.com Rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov je podaljšan do 30. aprila, čeprav zakon še ni objavljen v uradnem listu. Obupani računovodje so že nekaj mesecev opozarjali, da se mora najti ustrezna rešitev, saj bi lahko bile posledice katastrofalne.

