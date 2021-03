Podjetja lahko letna poročila in davčne obračune oddajo do 30. aprila 2021 Vlada RS Čeprav sprejeta novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 še ni objavljena v uradnem listu, imajo podjetja en mesec več časa za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov. Rok za njihovo oddajo je podaljšan do 30. aprila 2021.

