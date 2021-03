Zasegli 140 sadik prepovedane konoplje 24ur.com Slovenskobistriški policisti so opravili hišno preiskavo pri osumljencu in pri njem našli 140 sadik prepovedane droge konoplje ter večjo količino te posušene rastline. Prepovedano najdbo so mu zasegli in ga kazensko ovadili.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Igor Zorčič

Dorjan Marušič

Jožef Horvat

Janez Janša

Janja Sluga