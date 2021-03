Ljubljanski policisti 40-letniku zasegli dva kilograma heroina Dnevnik Ljubljanski policisti so zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami v torek pri 40-letniku z območja Trnovega opravili hišno preiskavo, v kateri so med drugim zasegli približno dva kilograma heroina ter...

