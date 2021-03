Po Nemčiji ustavljajo cepljenje mlajših od 60 let s cepivom AstraZenece Slovenske novice Inštitut Paula Ehrlicha je do ponedeljka popoldne po cepljenju z AstraZeneco zabeležil 31 primerov tromboze možganskih ven in sinusov. Devet bolnikov je umrlo.

