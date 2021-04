Kako je Srbija z množičnim cepljenjem tujcev postala obljubljena dežela RTV Slovenija Medtem, ko se EU in Slovenija spopadata s frustrirajočim pomanjkanjem cepiv oz. prepočasnim cepljenjem, je slika povsem obratna v Srbiji, kjer imajo cepiv toliko, da cepijo tudi tujce – in to brezplačno.

Oglasi