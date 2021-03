Macerl: Nevladniki smo velik trn v peti politike, ki dela za umazan kapital 24ur.com Namesto, da bi sledili zavezam, ki vodijo k večji zaščiti naših voda, sprejeta novela zakona o vodah Slovenijo pelje stran od teh ciljev, so prepričani okoljevarstveniki. Ni dopustno, da kratkoročni politični ali kapitalski interesi določajo politiko do voda in njihovo upravljanje, vztrajajo tudi strokovnjaki, ki očitajo vladi, da jih je pri pripravi zakona popolnoma prezrla in dala prosto pot ne...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Andrej Vizjak

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek

Milan Zver

Danijel Krivec