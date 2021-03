Strokovna združenja obžalujejo sprejem sporne novele o vodah 24ur.com Predstavniki strokovnih združenj in društev, ki delujejo na področju voda, so znova izrazili obžalovanje ob sprejemu sporne novele Zakona o vodah. Pomembni strokovni pomisleki v zvezi z varovanjem in odnosom do priobalnih in vodnih zemljišč ob možni širitvi posegov vanje žal niso bili upoštevani, poudarjajo.

