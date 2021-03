Hčerka o zaroki Saše Lendero in Mihe Hercoga: Vesela, a tudi malo jezna #video SiOL.net V nedeljo se je na Planetu iztekel šov Kdo si ti? Zvezde pod masko, najbolj nenavadno zabavo v maskah pa so z dobro gledanostjo nagradili tudi gledalci. Črto pod šovom smo potegnili s posebno oddajo Planet Vau, v kateri smo prvič pred kamero gostili tudi hčerko Saše Lendero in Mihe Hercoga, ki sta se v šovu pred kamerami zaročila.

