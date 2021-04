Srčni izbranec Saše Lendero zdaj odkril vse podrobnosti, kako je prišlo do zaroke in kdo je vedel Govori.se Miha Hercog je pred celo Slovenijo zaprosil svojo Sašo Lendero, ko je v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod maskam pokleknil in izrekel usodni stavek. Zdaj je pojasnil, kako je do zaroke sploh prišlo in kdo vse je za njo vedel.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Saša Lendero Najbolj brano Osebe dneva Brigita Čokl

Igor Zorčič

Luka Dončić

Aleš Hojs

Janez Janša