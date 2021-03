Nadškof Zore in škof Novak: Praznike preživite doma, pa cepite se Reporter Ljubljanski nadškof Stanislav Zore in evangeličanski škof Leon Novak sta v nagovoru pred velikonočnimi prazniki vernike pozvala, naj praznike preživijo doma, v ožjem družinskem krogu, bogoslužja in maše pa naj spremljajo na daljavo. Povabila sta k upoštev

Sorodno













Oglasi Omenjeni Ljubljana

Stane Zore Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Igor Zorčič

Milan Zver

Janja Sluga