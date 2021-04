Ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore je danes nastopil na tiskovni konferenci vlade. Njegovo sporočilo objavljamo v celoti. Uvodoma se želim zahvaliti za vabilo in priložnost, da lahko pred velikonočnimi prazniki nagovorim katoličane in slovensko javnost. Najprej želim izraziti sožalje vsem, ki so zaradi epidemije izgubili svoje najdražje. Vseh se spominj ...